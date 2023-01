In ciuda tratamentelor existente, lepra continua sa infecteze mii de oameni in fiecare an. Cercetarile privind aceasta boala, care afecteaza in principal țarile sarace, sunt in curs de desfașurare, dar puține laboratoare ofera finanțare pentru acestea. Mathias Duck, un capelan paraguayan in varsta de 44 de ani, era deja familiarizat cu lepra, deoarece lucrase […] The post OMS avertizeaza: Lepra, departe de a fi eradicata dar inca neglijata first appeared on Ziarul National .