OMS anunța un ”risc biologic major” in Sudan, dupa ce una dintre forțele beligerante a ocupat un laborator cu virusuri periculoase. Situația in țara din Africa, confruntata cu o lovitura de stat, continua sa fie una extrem de complicata. Risc biologic major in Sudan, anunța OMS. Laborator cu virusuri periculoase, in mainile combatanților In Sudan, unul dintre cele mai mari state din Africa, luptele continua cu intensitate, in ciuda apelurilor internaționale la incetarea focului. Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, in debutul saptamanii, ca de la declanșarea luptelor au murit 413 oameni,…