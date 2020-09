Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 45.648, dupa ce vineri, 18 septembrie, au fost inregistrate 665 de cazuri, in urma procesarii a 2.539 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 16 pacienti au pierdut lupta cu noul coronavirus.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a comunicat duminica un nou record Covid-19 la nivel global in doar 24 de ore: 307.930 de noi imbolnaviri . India inregistreaza cele mai multe cazuri de imbolnaviri: 94.372 noi cazuri. Urmeaza SUA cu 45.523 de noi cazuri COVID-19 si Brazilia, cu 43.718 de noi cazuri…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 38.372, dupa ce joi, 3 septembrie, au fost inregistrate 632 de cazuri, in urma procesarii a 2.503 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 12 pacienti au pierdut lupta cu noul coronavirus.

- Județul Buzau inregistreaza inca un record negativ al imbolnavirilor cu Covid, dupa ce nu mai puțin de 64 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Pana acum, cea mai mare cifra raportata intr-o zi de autoritațile buzoiene a fost 48, pe 13 august. DSP Buzau a mai anunțat inca doua decese…

- Zi neagra pentru Romania. Am depasit pragul de 35 de mii de pacienti infectați cu noul coronavirus. Si am doborat inca un record nedorit. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 777 de cazuri de infectare cu SARS-COv-2.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 230.370 a cazurilor de Covid-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un record zilnic la nivel global de la declansarea pandemiei si pana in prezent, informeaza Reuters.

- De asemenea, 24 de persoane au decedat, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.871. De asemene, 406 pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere. "Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 684 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…