- Directoarea programului de combatere a maladiei infectioase COVID-19 din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), experta americana Maria Van Kerkhove, a afirmat, marti, ca noul coronavirus este inca departe de a fi tinut sub control si ca multi oameni cred, in mod eronat, ca pandemia este aproape…

- Pandemia covid-19 nu se afla inca sub control, in pofida faptului ca multi cred in mod gresit ca noul coronavirus SARS-CoV-2 a fost infrant, avertizeaza insarcinata Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu gestionarea pandemiei covid-19 Maria Van Kerkhove, relateaza AFP.

- OMS urmarește o noua varianta a virusului! Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au anunțat ca urmaresc o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…

- Profesorul Alexandru Rafila se arata de-a dreptul ingrijorat de evoluția pandemica, dar mai ales de insuccesul campaniei de vaccinare. In urma cu scurt timp, acesta a marturisit ca Romania nu este deloc aproape de atingerea pragului de imunizare, așa cum s-a promis in urma cu cateva luni, ceea ce ne…

- Atunci cand toți credeam ca declinul pandemiei de Covid-19 este aproape, noi variante ale Coronavirusului ne-ar putea lua prin surprindere. Președintele Comitetului de Urgența al Organizației Mondiale a Sanatații, Didier Houssin, a emis un avertisment ingrijorator cu privire la viitoarele tulpini care…