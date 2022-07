Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații se reunește joi, saptamana viitoare, pentru a stabili masurile impotriva epidemiei de variola maimuței, se precizeaza intr-un comunicat al OMS, informeaza AFP. In cadrul reuniunii, Comitetul se va pronunța și cu privire la calificarea variolei…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…