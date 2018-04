Omraam Mikhael Aivanhov: Calea tăcerii (IV): Să ne oprim La ora actuala toata lumea se simte obligata sa alerge, sa se zbata fiindca trebuie sa producem sau sa vindem din ce in ce mai mult, sa cumparam din ce in ce mai mult… Se pare ca acest lucru ajuta economia! Iata ca in interiorul economiei oamenii sunt epuizați și, astfel, economia va inflori, se va dezvolta, in timp ce oamenii devin extenuați, istoviți și cad la pamant: ei iși distrug sistemul nervos, dar și inima, stomacul, plamanii vor suferi la fel, caci toata aceasta activitate productiva, acest consum accelerat antreneaza o poluare ce otravește atmosfera, marile, padurile, apa, pamantul,… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

