Omor cu premeditare. Au dat Kaletra bolnavilor hepatici Daniela Nuțu a anunțat ca va face plangere penala impotriva medicului care l-a tratat pe fratele ei decedat, a Spitalului Malaxa, dar și a Ministerului Sanatații. Aceasta acuza ca administrarea medicamentului Kaletra din protocolul Covid in cazul insuficienței hepatice a provocat moartea fratelui ei, in varsta de 50 de ani. Un test pozitiv Covid a […] The post Omor cu premeditare. Au dat Kaletra bolnavilor hepatici first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 11 mart - Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, specialiștii din Republica Moldova monitorizeaza cum decurge procesul de imunizare impotriva noului coronavirus in țara noastra, dar și in alte state unde este utilizat vaccinul AstraZeneca. © Sputnik / Владимир ТрефиловProbleme grave dupa…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut, informeaza…

- Romania nu are un ghid pentru vaccinarea impotriva COVID-19 a pacienților care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2. Recomandarile de pe site-urile oficiale, transmise și in centrele de vaccinare, spun ca trebuie așteptat 30 de zile de la ieșirea din izolare, dar in alte țari nu exista astfel de recomandari.…

- Un aparat portabil, de ultima generație, care permite diagnosticarea persoanelor infectate cu noul coronavirus, a ajuns la Spitalul Clinic al Ministerului Sanatații. O donație in acest sens a fost facuta de compania DFM Duty Free, in urma unei solicitari din partea angajaților spitalului.

- Testele preliminare au aratat ca 29 din 30 de pacienți COVID cu probleme moderate sau severe s-au recuperat dupa maxim cinci zile de tratament, spun medicii de la spitalul Ichilov din Tel Aviv, citați de publicația israeliana Ynetnews.com . Mai multe tratamente pentru COVID sunt testate in prezent de…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.Peste 6.800 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti…

- Conform recomandarilor Ministerului Sanatații, persoanele care vor sa doneze sange sau plasma trebuie sa aștepte o saptamana din momentul efectuarii vaccinului. .”Daca, cumva, in primele șapte zile apar reacții adverse, persoana respectiva poate sa doneze, dar așteptand inca șapte zile de la dispariția…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu peste 45 de milioane de lei in vederea achizitionarii de medicamente necesare pentru tratamentul bolnavilor cu COVID-19, precum si pentru acordarea unui ajutor umanitar Repu