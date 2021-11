Omicron nu va schimba previziunile economice Detectarea noilor variante ale coronavirusului și izbucnirea pandemiei in zona euro sporesc incertitudinea și complica dezvoltarea previziunilor economice, a declarat Luis de Guindos, vicepreședinte al Bancii Centrale Europene (BCE). „Situația economica este marcata de un grad ridicat de incertitudine. Avem focare de infecții, apariția de noi variante”, a spus oficialul BCE in cadrul unui eveniment […] The post Omicron nu va schimba previziunile economice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

