Omicron aruncă în aer regulile comune de călătorie în UE: „Nu ne putem întoarce la situația din debutul pandemiei” Noua varianta COVID amenința sa dea peste cap consensul atent orchestrat de statele membre UE, potrivit caruia viața și circulația in blocul comunitar pot decurge aproape normal, atata vreme cat oamenii prezinta dovada vaccinarii sau recuperarii atunci cand ajung la destinație, scrie Politico. Cateva țari – Italia, Irlanda, Portugalia și acum Grecia – au introdus deja necesitatea obligativitatea suplimentara a unui test COVID la granița, chiar daca Bruxellesul cere coordonarea tuturor celor 27 de state membre, scrie Politico . Primele semne ca sistemul comun care permite libera circulație in UE… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

