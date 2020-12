Omenirea se îndreaptă vertiginos către o criză de proporții Agenția a adaugat insa ca nu se asteapta la o criza a datoriilor in perioada urmatoare, transmite Reuters. Potrivit S&P, aceasta crestere cu 14 puncte procentuale a raportului datorie mondiala - PIB a fost amplificata atat de recesiunea economica provocata de COVID, cat si de imprumuturile suplimentare la care guvernele, firmele si gospodariile au fost nevoite sa recurga. Avertisment de ultima ora al specialiștilor: Putem lua virusul de pe paine! "Ponderea datoriei mondiale in PIB a urmat un trend crescator de mai multi ani, pandemia pur si simplu a exacerbat aceasta crestere", arata un raport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Datoria omenirii va ajunge in acest an la 200.000 mld. dolari, adica 265% din PIB-ul mondial, accelerata de imprumuturile fara precedent generate de pandemie Datoria mondiala ar urma sa ajunga la 200.000 de miliarde de dolari, sau 265% din Produsul Intern Brut mondial, pana la finele acestui an, a prognozat…

- Datoria mondiala ar urma sa ajunga la 200.000 de miliarde de dolari, sau 265% din Produsul Intern Brut mondial, pana la finele acestui an, a prognozat, vineri, Agenția de evaluare financiara S&P Global, care a adaugat insa ca nu se așteapta la o criza a datoriilor in

