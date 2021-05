Stiri pe aceeasi tema

- Din 27 decembrie 2020, cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID in Romania și pana in 25 aprilie, 3.862 de persoane, adica 0,2% din totalul persoanelor vaccinate cu doza a doua de vaccin, au fost confirmate cu COVID-19 dupa vaccinare, conform unei analize a Institutului Național de Sanatate Publica…

- Liderul separatist al regiunii transnistrene a publicat un nou mesaj pe pagina sa oficiala de Telegram in care a recunoscut ca primele doze de vaccin anti-Covid-19 vin din partea Romaniei, deși ieri spunea ca primele vaccinuri AstraZeneca vor veni in stanga Nistrului pe filiera OMS.

- Cate variante de COVID-19 exista: Care sunt cele mai infecțioase mutații De la inceputul pandemiei au aparut mai multe tulpini sau variante ale virusului Sars-Cov-2, unele dintre acestea provocand ingrijorari legate de extinderea pandemiei sau de scaderea eficacitații vaccinurilor. Anumite variante…

- Astazi, 14 februarie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9256 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8730 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 261…

- Cristina Vasiu, concurenta de la „Te cunosc de undeva” noul sezon, traiește in prezent o poveste de dragoste cu Alin Gabriel. Cei doi sunt vecini de bloc și s-au cunoscut in pandemie. „Suntem de puțin timpimpreuna, ne-am cunoscut in perioada pandemiei. Suntem vecini in același bloc,ne-am cunoscut chiar…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a afirmat vineri ca ”toate ipotezele raman pe masa” in ceea ce priveste originea pandemiei de COVID-19, dupa o misiune de o luna a unor experti mandatati de organizatie in China, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres.…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa sustinuta de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, vicepresedintele CJ Iasi, Marius Danga si dr. Florin Rosu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Pandemia a adus multe modificari asupra vieții oamenilor, asupra sistemelor de valori cu care am fost obișnuiți, dar nu inceteaza sa influențeze anumite situații. De puțin timp, o femeie a fost obligata sa nasca in fata unui spital care a refuzat sa o primeasca din cauza COVID Tanara, in varsta de 28…