Omagiul adus de stadionul Wembley în ziua în care ar fi trebuit să se dispute amicalul Anglia vs Italia Vineri ar fi trebuit sa aiba loc pe stadionul Wembley un amical între naționalele de fotbal ale Angliei și Italiei, dar întâlnirea a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus. Britanicii s-au gândit sa aduca un omagiu Italiei, țara grav afectata, prin intermediul arenei din Londra.



"'Desi nu v-am putut primi pe Wembley în aceasta seara, suntem alaturi de voi. Aceasta este o batalie pe care trebuie sa o înfruntam împreuna, uniti", este mesajul transmis pe Twitter.



În semn de omagiu pentru Italia, țara în care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Wembley a fost luminat in culorile drapelului italian, vineri, ziua in care ar fi trebuit sa aiba loc un amical Anglia - Italia."'Desi nu v-am putut primi pe Wembley in aceasta seara, suntem alaturi de voi. Aceasta este o batalie pe care trebuie sa o infruntpm impreuna, uniti", este…

- Englezii vor sa-și arate solidaritatea cu italienii, greu incercați de pandemia de coronavirus, anunțand ca bota arenei Wembley din Londra va fi luminata in verde, alb și roșu, culorile Republicii.Evenimentul va avea loc vineri seara cand, pentru 90 de minute, stadionul pe care iși disputa meciurile…

- "Am fost testat pozitiv. Din fericire, simptomele sunt usoare, voi lucra de acasa, sunt in autoizolare. Este vital sa urmam sfaturile NHS si sa salvam vieti”, a scris ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock. Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve…

- Presa din Marea Britanie titreaza in regim de Breaking News faptul ca Boris Johnson are coronavirus. Premierul britanic a fost testat pozitiv si anunt a fost facut public.Acest lucru se intampla dupa ce si Printul Charles a fost depistat pozitiv in urma cu cateva zile.Alexander Boris de Pfeffel Johnson…

- Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, testat pozitiv cu coronavirus. Negocierile cu Marea Britanie, anulate din cauza pandemiei Negociatorul Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, 69 de ani, a anuntat joi ca a fost "testat pozitiv" la coronavirus, dar s-a aratat increzator…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…

- Fostul premier al Italiei, miliardarul Silvio Berlusconi, va dona zece milioane de euro regiunii Lombardia (nord), cea mai afectata din Italia de coronavirus, pentru a crea locuri de internare la serviciile de terapie intensiva, a anuntat marti partidul sau, conform AFP. "Silvio Berlusconi a decis sa…

- Site-ul pentru adulti a transmis joi ca utilizatorii aflati in carantina pot primi gratuit acces la serviciul premium si ca va face donatii Italiei pentru a o sprijini in criza provocata de coronavirus. „Pornhub doneaza veniturile din luna martie obtinute din Modelhub pentru a sprijini Italia in aceasta…