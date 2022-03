Omagiu reprezentantelor sexului frumos Ziua Femeii este sarbatorita la fiecare inceput de primavara pe 8 Martie, reprezentand un minuant prilej pentru barbați de a omagia reprezentantele sexului frumos, de a le oferi flori, cadouri si a le declara cele mai alese sentimente. In prezent frumosul eveniment este consemnat in mod oficial in Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, […] Articolul Omagiu reprezentantelor sexului frumos apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

