Stiri pe aceeasi tema

- In pofida exceselor de toate felurile, Diego Armando Maradona va ramane "el diez", numarul zece, capabil sa inscrie unele dintre cele mai frumoase goluri din istorie. "Am fost și sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a oferit tot ce am, mai mult decat mi-am imaginat vreodata.

- Diego Maradona a murit din cauza unei insuficiențe cardiace acute, arata raportul preliminar intocmit de medici dupa autopsie. Legenda fotbalului a murit miercuri la varsta de 60 de ani in urma unui stop cardiac și respirator. Argentina a proclamat trei zile de doliu național. Potrivit ziarului Clarin,…

- In cartierul Boca din Buenos Aires, dar si in Europa, la Napoli si la Barcelona, locuri inalte ale carierei lui El Pibe de Oro (copilul de aur), emotia s-a raspandit in randurile fanilor, la cateva ore dupa anuntarea mortii lui Diego Maradona, campion mondial in 1986, aproape pe cont propriu. Presedintele…

- Diego Armando Maradona a murit miercuri, la varsta de 60 de ani, in uma unui stop cardiac, in locuinta sa din Tigre. Maradona fusese externat de zece zile din spital, dupa o operație de indepartare a unui cheag de sange de pe creier. Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a decretat trei zile de…

- Argentina, țara de origine a legendarului fotbalist Diega Armando Maradona, a decretat trei zile de doliu național in memoria lui „El Pibe d’Oro”. Președintele țarii, Alberto Fernandez, a anuntat, miercuri, dupa decesul starului argentinean, ca s-au decretat trei zile de doliu national. “Lucram cu premierul…

- Moartea lui Diego Maradona a venit ca un trasnet peste lumea intreaga, dar mai ales pentru cei din țara sa. Astfel, acum, la scurt timp de la aflarea tragicului eveniment, Argentina anunța ca intra in doliu național timp de trei zile. De asemenea, pe langa acest lucru, președintele țarii a și transmis…

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a decretat trei zile de doliu dupa moartea fostei vedete a fotbalului Diego Armando Maradona, scrie EFE. "In urma mortii lui Diego Armando Maradona, presedintele va decreta trei zile de doliu national, de astazi", se arata intr-un comunicat al Presedintiei…

- Diego Armando Maradona a murit la varsta de 60 de ani.Fotbalul mondial este in doliu, dupa ce, astazi, marele Diego Armando Maradona, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalul dupa unii, chiar cel mai mare , s a stins din viata, la varsta de 60 de ani.Gica Hagi, cel mai important fotbalist…