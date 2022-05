Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Achiziționat in 2019 de Clubul Rotary din municipiu și donat Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC), aparatul medical a ajutat ieri primul pacient cu probleme la plamani! Investigația de bronhoscopie, o premiera pentru spitalul caransebeșean, a fost realizata de medicul specialist…

- SCM USAMVB Timișoara disputa sambata, la ora 12,00, finala Cupei Romaniei la rugby. Leii intalnesc CSM Știința Baia Mare, la stadionul Arcul de Triumf din București, meci ce trebuia sa aiba loc la finalul anului 2021.

- Dincolo de comentariile docte si glumitele pline de spirit, vine insa si momentul in care ar fi bine sa ne gandim de ce se intampla asta. Si, mai ales, cum sa facem sa ne tinem studentii aproape. Fac aici un inventar al unor posibile raspunsuri. Desigur, unul care ramane deschis. De curand, edupedu.ro…

- Compania de termoficare intrerupe apa calda și incalzirea, intre orele 8 – 16, miercuri la PT 21. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: București nr. 32A, 32B și 36, Take Ionescu nr. 45, 51 și 51A, Martir Miroslav Todorov nr. 1, Titan nr. 6, 7, 9, și 10, Tapia nr. 11 și 13. Motivul il […]…

- Razboiul afecteaza și una dintre afacerile mai puțin obișnuite din Ucraina Foto: Arhiva. Razboiul afecteaza și una dintre afacerile mai puțin obișnuite din Ucraina, cea a mamelor surogat. În țara exista aproximativ 50 de clinici specializate și numeroase companii care intermediaza…

- In cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane” va invitam VINERI, 25 MARTIE 2022, ORA 18, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj la concertul susținut de Nadia Trohin si Mircea Tiberian: „Indragostiții n-au nevoie de cuvinte”. Intrarea libera, in limita locurilor disponibile.…

- O tanara ucraineanca refugiata in Romania a nascut Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ieri, o tânara ucraineanca refugiata în România a nascut la Spitalul Judetean din Suceava. Atât mama, cât si fetita…

- Procurorii DIICOT au facut joi 22 de percheziții in orașul mehedințean Strehaia, dar și in alte județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in fraudarea bugetului de stat prin afaceri cu deșeuri, potrivit IPJ Mehedinti. Au fost puse in executare 39 de mandate de aducere.…