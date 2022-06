Stiri pe aceeasi tema

- China și-a lansat al treilea portavion, Fujian, proiectat și construit in intregime in țara. Doar Statele Unite au mai multe astfel de nave, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Zeci de militari chinezi s-au aliniat in fața navei și au cintat imnul național la o ceremonie la un șantier naval…

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

- Formația iarba Fiarelor va ajunge pentru prima oara la Timișoara, concertul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Cu doi ani in urma formația a lansat albumul de debut „Desculț“, care cuprinde 12 piese ce trateaza intr-o aura proprie diferitele genuri arhaice romanești: doina, cantecul…

- SCM Timisoara, clubul care duce mai departe traditia echipei care a castigat de doua ori Cupa Romaniei, lanseaza in colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean Timis, o competitie destinata elevilor „de generala”. La debut intrecerea se va desfasura in cele trei zile de duminica ramase din luna mai…

- Formația aradeana Katara va susține un concert de lansare a albumului ”My November”, alaturi de trupa maghiara Mors Silence, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. In limba greaca, cuvantul ”Katara” inseamna blestem. Chitaristul Althar (Arthur Kiss) și basistul…

- Formația timișoreana The Skywalkers a lansat prima piesa care va fi inclusa pe urmatorul EP al trupei, melodia „Your Turn” avand parte și de un videoclip filmat la On Set Studios. Compoziția are parte de aranjament muzical realizat de Vlad Cotruș, inregistrari de studio de Johnny Kui și mixaj și masterizare…

- Chiar daca traim in vremuri in care cel mai adesea diletantismul este ridicat la nivel de arta, exista unii artiști care reușesc sa ofere o experiența inedita prin simpla lor apariție pe scena. Francezii care alcatuiesc formația Reaven au demonstrat acest fapt joi seara la Timișoara, cu varf și indesat,…

- Nicolae al Romaniei iși lanseaza joi, 7 aprilie 2022, la Pitești, volumul ”Bunicul meu, Regele Mihai”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Argeș și de Biblioteca Județeana ”Dinicu Golescu” Argeș, in parteneriat cu Paraclisul Universitar ”Intampinarea Domnului” și Editura Vremea. Albumul…