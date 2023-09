Olympique Lyon îl vrea ca antrenor pe italianul Fabio Grosso Tehnicianul italian Fabio Grosso ar putea semna cu gruparea franceza Olympique Lyon in urmatoarele zile, potrivit unor informatii aparute miercuri in presa italiana si franceza, anunța news.ro Fabio Grosso, antrenorul italian in varsta de 45 de ani care a promovat sezonul trecut cu Frosinone in Serie A, este liber de contract si, conform L’Equipe, a devenit pista principala a conducerii lyoneze. Grosso ar trebui sa il inlocuiasca pe Laurent Blanc, demis dupa un inceput de sezon catastrofal, cu un singur punct castigat in patru etape. Pe lista patronului de la Lyon se mai afla nume precum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

