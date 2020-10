OLX România lansează o categorie de locuri de muncă destinată recrutării persoanelor cu dizabilităţi OLX lanseaza in aceasta luna o categorie speciala de locuri de munca destinata recrutarii persoanelor cu dizabilitati si, pentru a incuraja recrutarea, postarea de oferte active este gratuita. "Persoanele cu dizabilitati se confrunta cu bariere in accesarea serviciilor comune, precum sanatatea, educatia, posibilitatea de angajare, transportul si accesul la informatie. Peste tot in lume, in mod curent, persoanele cu dizabilitati se afla in imposibilitatea de a participa activ la viata economica, inregistreaza rate mari ale saraciei, in cadrul unor conditii nesigure de viata si de munca. OLX sustine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a adaugat o serie de exceptii, in plus fata de cele in vigoare la acest moment, pentru persoanele care vin din Romania. Astfel, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Italia cei care intrunesc urmatoarele conditii:…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța ca trasferul deținuților intre locurile de detenție și munca acestora in punctele de lucru exterioare au fost suspendate. Aceste restricții se inscriu intr-o noua serie de masuri stabilite de AEP in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu…

- Digitalizarea si robotizarea vor aduce peste 1 milion de locuri noi de munca in Romania pana in 2030, pe fondul schimbarilor fundamentale prin care trece va economia, estimeaza analistii de la Factory 4.0 & Frames.

- Cresterea indemnizatiei de somaj este justificata si necesara deoarece ar contribui la o integrare reala a somerilor in piata muncii, Romania fiind singurul stat din Uniunea Europeana cu o indemnizatie medie de somaj mai mica de 50% din salariul minim, sustin reprezentatii Blocului National Sindical…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, la Vaslui ca prioritatea partidului sau va fi crearea de locuri de munca, in conditiile in care in perioada urmatoare ne vom confrunta cu o grava criza economica. Liderul PMP a spus ca dupa alegerile locale in tara noastra vor veni bani europeni care…

- Gigantul german Continental, prezent și in Romania cu șapte fabrici, a anuntat un plan masiv de restructurare, afectand pana la 30.000 de locuri de munca la nivel global. Nemtii de la Continental planuiesc sa desfiinteze sau sa transfere circa 30.000 de locuri de munca din intreaga lume pentru a-si…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era la 31 martie 2020 de 852.565 persoane, rata persoanelor cu dizabilitati la populatia Romaniei fiind de 3,85%, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, informeaza Agerpres.Citește și: Romania a ajuns pe LISTA RUȘINII…

- Bucurestiul este un oras plin de contraste, dar, acesta este un specific al tuturor marilor orase din lume, iar Capitala noastra nu face exceptie. O viata perfecta nu exista nicaieri, iar alegerea locului in care sa traiesti depinde de mai multi factori, care trebuie bine cantariti.…