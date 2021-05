Politistii de investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza, miercuri, 15 perchezitii in cinci localitati din judet, la domiciliile unor persoane, la cabinete medicale si la unele primarii, intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale si uz de fals in vederea fraudarii unor beneficii sociale, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Perchezitiile au loc in municipiul Caracal si in comunele Rotunda, Grojdibodu, Obarsia si Farcasele. "Din cercetari a reiesit ca, in luna decembrie a anului 2020, mai multe persoane ar fi inaintat unor institutii din judet…