- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 28.05.2020: cazuri confirmate – 213; cazuri vindecate și externate – 123; in carantina instituționalizata – 46 de persoane; in autoizolare la domiciliu – 773 de persoane.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 6001 de persoane. Alte 67.595 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 341 de apeluri la numarul unic de urgența…

- Mama unui copil de doua luni abandonat saptamana trecuta pe o strada din comuna Verguleasa a fost gasita joi de politisti, femeia de 31 de ani fiind din judetul Valcea, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.Politistii efectueaza cercetari…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 18.04.2020: cazuri confirmate – 91; cazuri vindecate și externate – 10; in carantina instituționalizata – 281de persoane; in autoizolare la domiciliu – 279 de persoane.…

- Politistii au identificat cinci persoane implicate marti seara intr-un conflict spontan in zona pietei Zahana din municipiul Slatina, cei cinci, care nu aveau declaratie pe proprie raspundere, fiind sanctionati contraventional pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie, a informat purtatorul…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Braila si Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) au aplicat in total amenzi de peste 6 milioane lei si au intocmit patru dosare penale, pentru nerespectarea masurilor privind combaterea raspandirii coronavirusului, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Prefectura…

- In ultimele 24 de ore, au fost constituite la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita 116 patrule, dintre care 59 mixte cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovita “Mircea cel Batran”, in scopul verificarii respectarii masurii de izolare la domiciliu. De asemenea, au fost efectuate…

- Patru persoane izolate la domiciliu in județul Olt, care au incalcat interdicția parasirii domiciliului, au fost amendate de polițiști și inspectorii sanitari. Polițiștii au aplicat o amenda in valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea condițiilor de izolare la domiciliu, alte trei amenzi fiind aplicate…