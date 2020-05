Politistii au amendat vineri, cu suma totala de 80.000 de lei, noua persoane care au iesit sa petreaca impreuna 1 Mai in aer liber, la Osica de Sus, dupa ce acestia au postat imagini de iesirea la iarba verde pe o retea de socializare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Persoanele iesite sa petreaca in aer liber au fost sanctionate pentru nerespectarea distantarii sociale deoarece au format un grup mai mare de trei persoane. Politistii s-au autosesizat in urma imaginilor aparute pe o retea de socializare. "In urma verificarilor efectuate…