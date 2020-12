Olt: Măsuri pentru asigurarea ordinii publice de Crăciun In perioada 23-27 decembrie, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor fi suplimentate, aproximativ 150 de efective actionand zilnic, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta. In aceasta perioada, vor fi intensificate masurile de patrulare in zona garilor, autogarilor, parcurilor, marketurilor si in pietele publice, fiind constituite patrule de jandarmi, care vor interveni la solicitarile primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 si se vor asigura ca sunt respectate prevederile legale instituite pe perioada starii de alerta. De asemenea, vor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

