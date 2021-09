Stiri pe aceeasi tema

- Parintele unui elev de la Scoala "Stefan Protopopescu" din Slatina a sesizat Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Olt cu privire la faptul ca elevul a fost dat afara de la o ora de curs din cauza ca purta masca de protectie sub nas, in acest caz ISJ constituind o comisie care va cerceta ce s-a intamplat,…

- Prof. dr. Streinu Cercel, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a declarat, la Targoviste, ca vom mai purta masca inca cel putin doi ani, anunța adevarul.ro. „Mi-as fi dorit sa va vad fara masca, dar asta se va intampla cel mai probabil peste vreo doi ani de zile.…

- Intamplarea a avut loc intr-o gogoșerie celebra din America. Femeia cu deficiențe de auz a intrat in local sa-și cumpere dulciuri, dar a plecat de acolo in lacrimi.,,Am fost data afara din gogoșerie pentru ca sunt surda. Nu am știut cum sa reacționez. Eram confuza’’, a povestit femeia, pe o rețea de…

- O crima a fost comisa intr-o benzinarie din Germania, pe fondul unei dispute legate de masca de protectie. otrivit politiei, un barbat de 49 de ani a intrat, sambata seara, intr-o benzinarie Aral din orasul Idar-Oberstein, landul Renania-Palatinat. Barbatul nu avea nasul si gura acoperite de masca,…

- Multa emoție, bucuria revederii colegilor, ganduri, ingrijorare și speranța in vremuri in care masca nu va mai trebui purtata. Acestea au fost ingredientele nelipsite astazi la festivitatea de deschidere a anului școlar in cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalau. Cu mic, cu mare, unii pașind…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, marti, contestatiile foirmulate de doi barbati acuzati de procurorii DIICOT de trafic de droguri de mare risc. In urma hotararii instantei, cei doi inculpati vor fi cercetati in continuare in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, cei…

- Iulie și august, luni de vacanța indelung așteptate, mai ales dupa un an plin de restricții, nu trebuie sa devina motiv de stres, nici de culpa fața de parinții in varsta, care raman singuri, nesupravegheați. Concediul nostru poate deveni o ocazie pentru a le oferi și lor o vacanța cu dublu rol:…

- Politicienii de la varful PNL, situati in taberele actualului, respectiv fostului premier, au continuat confruntarea avand ca miza sefia partidului. La alegerile din filiala Olt a ajuns vineri, 9 iulie 2021, chiar presedintele partidului, care a lansat un avertisment de la Slatina si a vorbit si despre…