Olt: Bărbat care conducea băut și fără permis, reţinut după o urmărire în trafic Un barbat din Bobicești care conducea baut și fara permis a fost retinut de politisti dupa o urmarire in trafic. La un moment dat, el a abandonat masina si a fugit pe un camp. Sambata, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Bals au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe strada Mirila din comuna Bobicesti. Deoarece șoferul nu a oprit la semnalul regulamentar al politistului, s-a pornit in urmarirea acestuia. Pe strada Sarului, barbatul a coborat din autoturism si a fugit pe camp, intr-o cultura de cereale. El a fost prins si imobilizat de politisti. S-a constatat ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

