Olli Rehn va candida la preşedinţia Finlandei. A fost comisar european Fostul comisar european pentru extindere Olli Rehn, binecunoscut Romaniei din perioada de preaderare la Uniunea Europeana, in prezent guvernator al Bancii Centrale a Finlandei, a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din aceasta tara, prevazute pentru anul viitor. Olli Rehn a declarat miercuri ca va solicita un concediu de un an de la actualul sau loc de munca pentru a se pregati pentru campania electorala. In varsta de 61 de ani, el a declarat ca va fi in concediu anual in perioada urmatoare si nu se va mai implica in indatoririle oficiale de membru al Consiliului guvernatorilor Bancii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olli Rehn a declarat miercuri ca va solicita un concediu de un an de la actualul sau loc de munca pentru a se pregati pentru campania electorala. In varsta de 61 de ani, el a declarat ca va fi in concediu anual in perioada urmatoare si nu se va mai implica in indatoririle oficiale de membru al Consiliului…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a tinut, la Brasov, un discurs cu mesaje de tip Sosoaca: „Apoi, daca asta-i globalizare, atunci mai bine mai punem bicarbonat in mititei", a spus el, citat de R3News, o publicatie care preia mesajele AUR si ale Danielei Sosoaca. Presedintele Academiei Romane,…

- Suedia va permite NATO sa amplaseze trupe pe teritoriul sau chiar inainte de a se alatura in mod oficial alianței nord-atlantice, au declarat vineri, 9 iunie, premierul și ministrul apararii, relateaza The Guardian . „Guvernul a decis ca forțele armate suedeze pot intreprinde pregatiri cu NATO și cu…

- Jens Stoltenberg, secretarul general norvegian al NATO, va demisiona la sfarsitul lunii septembrie, dupa noua ani in functie, iar cursa pentru urmatorul sef al aliantei militare transatlantice se incinge, desi este o competitie care se desfasoara in mare parte in culise si nu se arata vreun candidat…

- Jens Stoltenberg, secretarul general norvegian al NATO, va demisiona la sfarsitul lunii septembrie, dupa noua ani in functie, iar cursa pentru urmatorul sef al aliantei militare transatlantice se incinge, desi este o competitie care se desfasoara in mare parte in culise si nu se arata vreun candidat…

- Parlamentul turc a ratificat joi cererea Finlandei de aderare la NATO, ridicand ultimul obstacol in calea aderarii mult amanate a țarii nordice la alianța militara occidentala. Toți cei 276 de legislatori prezenți au votat in favoarea candidaturii Finlandei, la cateva zile dupa ce parlamentul Ungariei…

- OOCL Logistics, care opereaza o flota de 70 de nave portacontainere, inclusiv doua spargatoare de gheața, a incetat sa livreze catre Vladivostok rochii, fuste, pantaloni, pantofi și alte haine deja platite din depozitele sale din Shanghai și Shenzhen.Sancțiunile sunt invocate drept motiv pentru refuz, …

- Premierul suedez urmeaza sa ceara joi explicatii Ungariei cu privire la motivele pentru care Parlamentul ungar a ales sa aprobe aderarea la NATO a Finlandei inaintea Suediei, anunta Ulf Kristersson, relateaza AFP. "Voi intreba de ce despart Suedia si Finlanda. Exista semnale pe care nu le-am primit…