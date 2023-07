Olivia Rodrigo a lansat single-ul Vampire Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo la SOUR, „vampire” marcheaza o indepartare de la minimalismul visator al hiturilor din trecut. „Am fost suparata de o anumita situație și m-am dus in studio singura și m-am așezat la pian, iar acordurile, melodia și versurile, pur și simplu s-au revarsat din mine”, iși amintește ea. „Este un cantec… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

