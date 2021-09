Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea Observator 12, Olivia Paunescu, s-a bucurat zilele trecute de o a doua luna de miere, in Grecia, intr-o destinatie care i-a intrecut cu mult asteptarile. „Am avut șansa sa ne bucuram de zile senine și calduroase de toamna și nu am pierdut absolut niciun apus de soare. Indiferent de unde…

- Olivia Paunescu e prezenta de luni pana vineri pe micul ecran. Prezinta alaturi de Valentin Butnaru și Andreea Țopan Observatorul orei 12.00. Zilele trecute a lipsit, caci a calatorit alaturi de soț. S-au bucurat impreuna de o vacanța in Grecia. Prezentatoarea Observator 12 a mers intr-o destinatie…

- Presa din Grecia vorbește la superlativ de implicarea pompierilor romani, trimiși sa contribuie la stingerea incendiilor din țara elena. Cei detașați in insula greceasca Evia sunt priviți ca niște exratereștri, atat de localnici, cat și de mass-media.

- Pompierii buzoieni, alaturi de ceilalți salvatori din Romania care s-au deplsat in Grecia pentru a contribui la limitarea incendiilor devastatatoare din aceasta țara, și-au inceput activitatea in misiunea internaționala in zona Spathari La aceasta misiune participa in prima faza 35 de subofițeri care…

- Duminica a intra in vigoare noua lista a tarilor in functie de riscul epidemiologic. Astfel, Franta intra pe lista rosie, alaturi de Grecia, Spania, Maria Britanie, Irlanda si Portugalia. Persoanele nevaccinate care sosesc in Romania din aceste tari trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. Sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoza cu privire la aparitia unor fenomene meteo extreme.

- Capitanul Botezan Radu va pleca in Grecia pentru a lupta alaturi de mai mulți colegi europeni cu incendiile care provoaca pagube insemnate pe teritoriul grecesc. Totodata, important de menționat este faptul ca Romania participa pentru prima data la o misiune internaționala specializata pe incendii.…

- Serviciul european pentru Schimbari Climatice Copernicus anunța ca luna iulie a acestui an a fost a doua cea mai calduroasa consemnata in Europa și a treia la nivel global de la inceputul inregistrarilor, potrivit DPA, citata de Agerpres . Luna trecuta, temperaturile au fost considerabil mai ridicate…