- Ludovic Orban a afirmat, duminica, la Conferința de alegeri a PNL Covasna, ca intrarea sa in cursa pentru un nou mandat la sefia formatiunii politice reprezinta aproape o certitudine a performantei, in timp ce cealalta candidatura “poate fi cel mult o speranta, daca nu cumva o aventura pentru PNL”. …

- "Eu nu spun, ca sustinatorii contracandidatului meu, ca PNL a pierdut alegerile si de aia trebuia sa plec eu acasa si sa-mi dau demisia. PNL este adevarat ca nu a iesit pe primul loc la alegerile parlamentare, dar a ajuns principalul partid de guvernamant, am avut capacitatea sa formam o majoritate…

- Ambasadorul SUA in R.M, Dereck Hogan iși incheie mandatul de activitate in Moldova. Finalizarea misiunii diplomatice a fost anunțata de Igor Dodon, la Puterea a Patra de la N4. „Acum in luna iulie Hogan pleaca. La ei e strict, s-a incheiat, pleci acasa”, a spus liderul Partidului Socialiștilor, care…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat,in cadrul unei emisiuni ca a promis oamenilor sa lucrez pentru ei și nu are de gand sa stea inchisa in birou pe perioada campaniei electorale. „Eu am promis oamenilor sa lucrez pentru ei și nu am de gand sa ma inchid in oficiu pentru…

- Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la Sectiunea Evenimente importante de raportat, un anunt al Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA. Astfel, conform postarii, in sedinta din 15 iunie a fost ales in calitate de presedinte al CA Mihai Velicu. Mandatul acestuia…

- Social-democrații vor sa atace la CCR legea care prevede amanarea creșterii alocațiilor copiilor, anunța, marți, deputatul PSD Marius Budai: „Nu mai am incredere, pentru ca chiar premierul Cițu ne-a spus foarte clar ca ce spune in campania electorala nu e valabil cand ajung la guvernare”. „Nu…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va invita luni, 7 iunie 2021, la ora 11:00, la evenimentul de lansare în campania electorala a formațiunii. Evenimentul va avea loc în fața Monumentului Deportaților din Scuarul Garii din Chișinau. Ulterior, la ora 12:00, vom…

- Partidul Acasa Construim Europa (PACE) s-a lansat astazi, 28 mai, in campania electorala. Conferința de presa, organizata in afara orașului, intr-o ograda cu o casa veche, a inceput cu o tanara care iese dintr-un sicriu, imbracata in costum național și recita niște versuri. „Toți ticaloșii guvernanții,…