Olimpicii nemțeni la Limba Latină și Greaca Veche – calificare în lotul României! Rezultate deosebite pentru cei 6 elevi nemțeni care au participat la Olimpiada Naționala de Limbi Clasice. Daria Ioana Roșu, in ultimul an la Colegiul Național „Roman Voda”, a reușit sa se califice in lotul restrans al Romaniei și astazi, 28 aprilie, a incheiat pregatirea pentru participarea la Olimpiada Internaționala de Limba și Literatura Latina „Certamen Ciceronianum Arpinas”, din perioada 4-7 mai, organizata in Italia. Este ultima performanța din viața de licean a Dariei, despre care puteți reciti AICI . Din lotul județean, la etapa naționala a olimpiadei de latina au fost distinși: – Daria… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

