Olimpice: Directorul Sportiv al Comitetului Tokyo 2020, Koji Murofushi, a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat pe Shinzo Abe drept cel mai mare prim-ministru din istoria Japoniei, intr-o convorbire telefonica intre cei doi lideri, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, la cateva zile dupa ce seful executivului japonez a anuntat ca renunta la functie…

- Japoneza Ayaka Takahashi, campioana olimpica in proba de dublu la Rio, nu isi va mai apara titlul la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, ca urmare a anuntului ei de retragere la sfarsitul lunii, transmite Reuters. Takahashi a castigat aurul olimpic alaturi de Misaki Matsutomo, dupa ce au invins…

- Sefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a demisionat din functia de membra de onoare a unui colegiu al Universitatii Cambridge din Marea Britanie, dupa ce institutia i-a pus sub semnul intrebarii dedicarea de a proteja drepturile omului si libertatea de exprimare, transmite Reuters potrivit…

- Jumatate din federatiile sportive din Japonia spera ca in acest an Comitetul International Olimpic (CIO) si organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo sa decida daca aceasta competitie va avea loc anul viitor sau va fi anulata, releva un sondaj realizat de agentia Kyodo intre sfarsitul lui iunie si…

- Comitetul International Olimpic a dezvaluit ca incepand de joi, cu exact un an inaintea startului Jocurilor Olimpice de la Tokyo, va promova o serie de activitati sub deviza „Impreuna suntem mai puternici“. Actiunea este initiata pentru a recunoaste importanta solidaritatii si a unitatii in aceste vremuri…

- Vicepresedintele Ecuadorului, Otto Sonnenholzner, a demisionat marti, declarand ca tara are nevoie de o schimbare a culturii politice, transmit dpa si Reuters.'Trebuie sa ne concentram pe obiectivele comune, abandonand interesele individuale pentru a construi o societate justa, prospera si…

- Yuriko Koike, guvernatoarea capitalei Japoniei, nu accepta ideea unei noi amanari a Jocurilor Olimpice de la Tokyo si a subliniat ca sunt multe probleme de solutionat din cauza impactului pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. ''Pentru sportivi ar fi foarte dificil daca Jocurile vor fi amanate…

- Sefa politiei din orasul american Atlanta, Erika Shields, a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un suspect in timpul unei incercari de arestare, a anuntat sambata primarul orasului, Keisha Bottoms, citata de Reuters si AFP.