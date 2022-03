Oligarhul rus care a rămas fără iahtul de lux cere oprirea războiului din Ucraina Magnatul rus al carbunelui și ingrașamintelor Andrei Melnicenko a cerut oprirea focului de arme din Ucraina. Oligarhul susține ca razboiul este o tragedie care trebuie oprita. Acesta a avertizat ca ar putea aparea o criza alimentara globala din cauza creșterilor de preț la ingrașaminte. „Evenimentele din Ucraina sunt cu adevarat tragice. Avem nevoie urgent de pace. (…)Ca rus prin naționalitate, bielorus prin naștere și ucrainean prin sange, simt o mare durere și uimire uitandu-ma la popoare infrațite care se lupta și mor”, a declarat Andrei Melnicenko pentru Reuters. Oligarhul in varsta de 50… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

