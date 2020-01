Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca nu a decis inca daca va candida pentru o functie in PSD la Congres, afirmand ca depinde daca va hotari sa candideze la Primaria Craiova. "In proportie de 99 la suta vreau sa candidez la Primaria Craiovei", spune Vasilescu, potrivit News.ro.Intrebata,…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca nu a decis inca daca va candida pentru o functie in PSD la Congres, afirmand ca depinde daca va hotari sa candideze la Primaria Craiova. „In proportie de 99 la suta vreau sa candidez la Primaria Craiovei", spune Vasilescu.

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 973, au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru Ludovic Orban.Prima dintre ele, cu numarul 476, spune ca "incepand cu data prezentei Ioana Felicia Constantin este numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul nu a facut "inca" niciun demers de demitere a fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader din calitatea de membru al Comisiei de la Venetia, transmite Agerpres.Intrebat la Parlament daca Guvernul a facut demersuri pentru demiterea lui Toader, in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, miercuri, decizia asupra cererii presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala cu fostul ministru al Justitiei Ana Birchall. Seful Directiei Contencios…

- Noua șefa a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Violeta Alexandru, a facut recent un anunț devastator pentru milioane de romani. Ce se intampla cu pensiile și cu salariile in perioada urmatoare?

- Noul ministru al Transporturilor din Guvernul Orban, Lucian Bode, a spus ca va da in trafic toate loturile de autostrada finalizate și recepționate. A facut referire și la „lotul muzeu” de pe autostrada Lugoj-Deva (lot 3), unde cei 21 de kilometri stau nefolosiți, dupa ce s-a amanat recepția (care trebuia…

- Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti dimineata, ca va incerca sa prezinte un proiect de buget pana la jumatatea lunii decembrie precizand, insa, ca documentul lasat de fostul ministru Eugen Teodorovici este valabil pentru 28 de ministere in timp ce actuala structura are doar…