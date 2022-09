Stiri pe aceeasi tema

- Olena Zelenska, soția liderului de la Kiev, a admis, intr-un interviu pentru BBC , ca impactul razboiului din Ucraina asupra țarilor occidentale este dur, insa a subliniat ca in timp ce britanicii afectați de scumpiri iși numara banii, ucraienii numara victimele conflictului. Intrebata ce mesaj are…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a indemnat marti, 23 august, comunitatea internationala sa nu manifeste ”nicio slabiciune, niciun spirit de compromis” fata de Rusia, in timp ce razboiul din Ucraina va intra miercuri in a saptea luna, informeaza AFP cu referire la Agerpres . „Nu putem (…) avea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Ucraina se pregatește sa iși mareasca exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana pentru a ajuta Europa sa „reziste presiunii energetice” din partea Rusiei, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile lui Zelenski vin la o zi dupa ce statele membre ale UE…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani pentru a se apara in fața invaziei ruse, avertizand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmite Reuters. Zelenski a estimat ca Ucraina are nevoie de 5 miliarde…

- Premierul britanic Boris Johnson afirma ca Vladimir Putin n-ar fi invadat niciodata Ucraina daca ar fi fost femeie și ca președintele Rusiei reprezinta ”exemplul perfect de masculinitate toxica”, transmit The Guardian, BBC, 7sur7. Intr-un interviu la canalul german ZDF, dupa summit-ul G7 de la Schloss…

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…