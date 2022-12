Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, a primit-o luni la Palatul Elysee pe Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, cu care a discutat despre ajutorul pentru reconstructia de spitale in aceasta tara in razboi si despre primirea de copii in Franta, informeaza AFP.

- Sute de mii de copii sufera in fiecare zi de pe urma razboiului din Ucraina. Mulți și-au pierdut parinții, alții se tem cand aud zgomote puternice, dupa ce au supraviețuit bombardamentelor rusești. Sunt micuți care au fost trimiși in strainatate de familii și nici macar nu mai spera sa se intoarca acasa. Pentru…

- Intr-un moment in care Rusia avertizeaza privind escaladarea razboiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron subliniaza luni ca exista in continuare perspectiva pacii in regiunea, dar decizia va aparține poporului și liderilor ucraineni, relateaza Reuters . „Exista perspectiva pacii, aceasta…

- Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, a cerut inchiderea spațiului aerian al țarii sale in timpul unei intalniri cu prima doamna a Germaniei, Elke Budenbender, relateaza agenția ucraineana de presa Ukrinform . ”Sunt nevoita sa ridic subiectul furnizarii de arme Ucrainei. Acesta nu ar trebui…

- Sotia presedintelui ucrainean Olena Zelenska a comunicat sambata, prin legatura video, publicului de la Targul de carte de la Frankfurt ca rolul pe care il are o obliga sa spuna adevarul despre ororile cu care se confrunta zilnic ucrainenii, transmite dpa. “Luptam pentru vietile noastre”, a spus ea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…