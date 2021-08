Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin "trebuie sa moara", iar Rusia si Ucraina trebuie sa fie libere, pentru ca presedintele rus nu lupta doar impotriva Ucrainei, ci si impotriva poporului rus, a declarat marti, la Kiev, intr-un interviu pentru AGERPRES, regizorul de film si activistul Oleg Sentov, fost prizonier politic…

- Spiritele s-au inflamat in randul nationalistilor rusi dupa aparitia la 12 iulie pe site-ul oficial al Kremlinlui - kremlin.ru - a unui articol semnat de presedintele rus Vladimir Putin, „Despre unitatea istorica a rusilor si ucrainenilor“.

- Armata ucraineana a primit o noua drona de lupta din Turcia, capabila sa zboare de doua ori mai departe decat modelele anterioare, relateaza vineri dpa, potrivit agerpres, "Aparatele Bayraktar sporesc semnificativ capacitatea fortelor navale ale Ucrainei de a apara frontierele sudice", a declarat…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, aflat sub presiune din cauza sanctiunilor dictate de Uniunea Europeana, a cerut marti sprijin suplimentar din partea Rusiei, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Vladimir Putin, transmite dpa. 'Evolutiile sunt nebunesti. In fiecare zi se schimba…

- Președintele rus Vladimir Putin considera ca președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a transferat Ucraina „sub control extern deplin”. Putin considera ca omologul sau „și-a dat țara sub control extern deplin” și „problemele cheie ale vieții Ucrainei sunt rezolvate nu la Kiev, ci la Washington”…

- Vladimir Putin, prezent, la cea de-a 18-a conferința anuala cu publicul, a vorbit despre tensiunile care au loc intre Ucraina și Rusia. Oligarhul rus a precizat ca ucrainienii și rușii sunt un singur popor. „Nu cred ca poporul ucrainean este neprietenos. Cred ca, in general, ucrainenii și rușii sunt…

- In timp ce liderii UE ar putea deschide joi calea spre reluarea summiturilor cu Rusia, ministrul ucrainean al afacerilor externe Dmitro Kuleba a denuntat "o divergenta periculoasa in raport cu politica europeana de sanctiuni" impotriva regimului lui Vladimir Putin, informeaza AFP. "Initiativele pentru…

- Este calculul pe care l-a facut președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a justifica opoziția sa și a țarii sale la extinderea Alianței Nord-Atlantice. Potrivit liderului de la Kremlin, daca Ucraina va adera la NATO, rachetele Alianței ar avea nevoie de 0 minute pentru a ajunge la Moscova, dupa cum…