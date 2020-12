Stiri pe aceeasi tema

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- Al 10-lea an al Wizz Air Cluj-Napoca Marathon a adus o prima editie virtuala, care a avut loc între 8 si 15 noiembrie 2020, si a adunat aproape o mie de participanti la start, din România, Slovacia, Olanda, Polonia, Irlanda, Marea Britanie, Ungaria, Franta,…

- Un grup de cercetatori de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca alaturi de mai mulți colegi de la universitați din Olanda și SUA au realizat busola electorala in limba romana legata de alegerile electorale din Statele Unite ale Americii. Mai exact ”Trump-metrul” (cum a fost numita aplicația…

- Șoferul roman de TIR care a ațipit și a intrat cu 89 km/h in mai multe mașini, in Olanda a fost condamnat. Un om a murit, iar alți cinci au fost raniți, scrie Brabants Dagblad, cotidian care apare in nordul Olandei.Un șofer roman de camion a provocat un grav accident de circulație in februarie 2019,…

- 32 de țari au fost incluse de Romania pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, anunțata marți seara. Printre acestea se regasesc Statele Unite, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Republica Moldova. Potrivit autoritaților, lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- Un numar de 49 de tari au fost incluse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe lista zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care, incepand de miercuri, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.Citește și: RECORD de decese provocate…

- Absolvenții Liceului Transylvania College studiaza la universitați de prestigiu din intreaga lume, in Anglia, Statele Unite, Japonia, China, Franța, Olanda, Belgia, Germania, Austria, Elveția, Scoția, Singapore, Ungaria și Romania.