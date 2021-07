Olanda: Trei tone de cocaină au fost descoperite într-un transport de piure de banane din portul Rotterdam Vamesii olandezi au descoperit 3 tone de cocaina ascunse între butoaie cu piure de banane în portul Rotterdam, relateaza dpa și RTE, potrivit Agerpres.



Drogurile confiscate au o valoare de 266 milioane de dolari si au fost descoperite la începutul acestei saptamâni într-un container provenit din Ecuador, au anuntat vineri procurori.



Aceasta este una dintre cele mai mari cantitati de cocaina descoperite în acest port, au spus autoritatile.



Drogurile au fost distruse, destinatarul containerului fiind o companie din Basel, Elvetia, despre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

