Olanda solicită un test PCR negativ persoanelor care sosesc pe calea aerului Toti pasagerii care provin dintr-o "zona de risc", inclusiv UE, vor trebui sa prezinte obligatoriu un test PCR negativ realizat recent incepand cu 29 decembrie, ora 00:00 (23:00 GMT), la sosirea cu avionul in Olanda, conform unui anunt facut miercuri de guvernul de la Haga, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miercuri, toate tarile de pe mapamond erau prezentate ca potentiale "zone de risc" pe harta ministerului olandez al afacerilor externe, din cauza epidemiei de COVID-19.

"Masura era deja in vigoare incepand cu 15 decembrie pentru resortisantii asa-numitelor tari terte", au precizat autoritatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

