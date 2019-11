Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a inclus miercuri pe lista sa de substante interzise Noviciok, un agent neurotoxic pus la punct in Uniunea Sovietica in timpul Razboiului Rece si utilizat in 2018 in Marea Britanie intr-un atac impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP.



Amendarea, inedita, a listei substantelor incluse in Conventia privind interzicerea armelor chimice este rodul unei decizii prin consens a celor 193 de state membre, cu ocazia reuniunii anuale a OIAC.



Actualizarea conventiei, prima de la intrarea in vigoare a…