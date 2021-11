Oh, ce veste! Anularea Târgului de Crăciun din Munchen Targul de Craciun din Munchen este anulat din cauza ”creșterii exponențiale” a numarului infecțiilor Covid-19, a anunțat primarul Dieter Reiter. ”Este o veste amara, dar situatia dramatica din spitalele noastre si cresterea exponentiala a numarului de infectii nu imi lasa alta optiune”, a precizat primarul intr-un comunicat, citat de AFP. In prezent, Bavaria, cu capitala la Munchen, este in mod deosebit afectata de acest val pandemic, cu o rata a incidenței la șapte zile de peste 500 de cazui la 100.000 de locuitori. Potrivit Institutului Robert-Koch, in Germania, numarul de noi cazuri de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

