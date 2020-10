Oficii poștale: Cât de solicitate sunt de moldoveni PodcasturiInterviu cu Nina Costiuc Chiar daca scrisorile scrise pe hartie au fost inlocuite in mare parte de e-mailuri, posta ramane o structura importanta in viata sociala, afirma Nina Costiuc. La sate, oficiile postale nu doar receptioneaza si distribuie trimiteri postale, dar au devenit centre de comunicare, de acces la Internet. De exemplu, in comuna Budești edificiul poștal este situat chiar in centrul localitații, iar administrația publica locala a avut grija sa le creeze condiții avantajoase angajaților, dar și celor care pașesc pragul instituției. © Sputnik / Miroslav… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 sept – Sputnik. Ideea Uniunii Europene de a atribui noilor restricții numele lui Aleksei Navalnii este o tentativa vadita de a le da acestora, in mod deliberat, o orientare antiruseasca, considera purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova. © REUTERS / TATYANA MAKEYEVAGermania…

- CHIȘINAU, 7 sept- Sputnik. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, susține ca a vazut pe rețelele de socializare mai multe plangeri din partea parinților, care au reclamat ca li se cer ilegal bani in școli. © Sputnik / Rodion ProcaIn Chișinau trebuie sa dai mita și pentru un loc in cimitir:…

- CHIȘINAU, 1 sept – Sputnik. Indemnurile UE de a spori finanțarea opoziției belaruse contravin radical principiilor de neamestec in problemele interne ale statelor suverane, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova. © REUTERS / TUT.BYNoi rețineri…

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. In aceste zile, la Chișinau are loc un targ unde cei mai mari apicultori din țara s-au adunat pentru a-și vinde atat mierea, cat și celelalte produse apicole. © Sputnik / Evghenii Panasenco Targ dulce in Capitala: Cat costa mierea și cu ce noutați au venit apicultorii…

- CHIȘINAU, 13 aug – Sputnik. Chișinaul nu are capacitate sa faca fața unui protest in care sa fie implicate mai multe unitați de tehnica agricola. © Sputnik / Victor Cobanu Live - Coloana de agricultori protestatari ce vine din Caușeni se indreapta spre Capitala Precizarea a fost facuta de…

- CHIȘINAU, 13 aug – Sputnik. In parcul de pe strada Miron Costin, din sectorul Raşcani al Chișinaului, au inceput lucrările de reabilitare a aleii centrale – pavajul vechi este demontat și va fi inlocuit cu unul nou. Totodata, pe aleile secundare ale Complexului Comemorativ „Feciorilor Patriei…

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. S-au ascuns de oamenii legii o perioada, dar au fost prinși. Este vorba de un barbat de 35 de ani, care a fost identificat și reținut chiar in centrul orașului Vulcanești. © Sputnik / Rodion ProcaZeci de incalcari la Frontiera și o creștere semnificativa a numarului de…

- CHIȘINAU, 15 iul – Sputnik. Primaria Chișinau iși propune sa repare și sa modernizeze strada 31 August 1989 din centrul orașului. Proiectul, care necesita aprobarea Consiliului Municipal Chișinau (CMC), reprezinta „o noua viziune de dezvoltare a infrastructurii” strazii și a fost elaborat…