Oficialii de la București și-au reafirmat sprijinul pentru Polonia după incidentul cu rachete de la granița cu Ucraina Oficialii de la București și-au declarat marți sprijinul cu Polonia, dupa ce doua persoane au murit in explozii despre care presa și unii lideri europeni spun ca au fost provocate de rachete rusești ratacite. Liderii romani au evitat sa atribuie Rusiei incidentul, insa Guvernul a vorbit despre rachete cazute in Polonia. Primul a vorbit despre asta președintele Klaus Iohannis. „Romania este deplin solidara cu prietenul și aliatul nostru, Polonia, dupa veștile ingrijoratoare despre exploziile de pe teritoriul sau. Suntem in contact cu partenerii și aliații noștri. Noi suntem NATO”, a transmis pe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

