Oficial român: Scumpirea gazelor este dirijată de Rusia Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra, despre securitatea energetica a Romaniei, despre colaborarea cu partenerii strategici europeni si americani, despre faptul ca decarbonare fara energie nucleara, dupa parerea mea si a multor ministri din UE si de peste Ocean nu se poate realiza, de aceea dorim cu ardoare sa dezvoltam Unitatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni seara ca preturile la gaze naturale vor reveni la normal dupa ce gazoductul Nord Stream 2 va intra in functiune. Ministrul estimeaza ca scaderea preturilor va avea loc doar din primavara.

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista…

- ”Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista la un platou. Si la gaze naturale asistam la un platou, numai ca la gaze naturale - spre deosebire de energie electrica unde avem clar explicatii, certificatul de CO2, lipsa de productie, consumul mare - la gaze naturale…

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista la un…

- Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii…

- Unitatile 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda vor fi gata pana in 2030, iar investitia presupune 8 miliarde de dolari. Centrala de la Cernavoda produce in prezent 20% din necesarul de consum al Romaniei. Acordul Nuclear intre Romania si Statele Unite va fi publicat saptamana aceasta in Monitorul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Ministerului Energiei sa dea "de urgenta" explicatii publice asupra includerii in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a firmei private GSP Power. "Faptul ca o companie privata este, aparent, singura selectata sa furnizeze un anumit…