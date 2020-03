Oficial! Primele două decese ale unor pacienți cu coronavirus, în România! Romania inregistreaza primele doua decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Informația a fost furnizata oficial, de catre Grupul de Comunicare Strategica. „Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova, pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

