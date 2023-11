Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Kievul a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca Rusia a bombardat peste 100 de localitati din Ucraina in ultimele 24 de ore, cel mai mare raid de la inceputul anului. Calatorind in diverse țari, Zelenski are ocazia sa perceapa ca i

- Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El…

- El vizieaza marele producator de energie Nigeria, precum si Ghana, cu fluxurile de migratie si instabilitatea din Africa de Vest aflate, de asemenea, pe agenda sa. O mare parte din impulsul pentru calatorie a venit din constientizarea ca Germania – si Europa – au nevoie de Africa mai mult decat credeau,…

- Conservatorul Mike Johnson, un sustinator ferm al fostului presedinte Donald Trump, a fost ales miercuri presedinte al Camerei Reprezentantilor, dupa trei saptamani haotice de blocaj in Congresul american, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Mike Johnson este al patrulea republican din aceasta luna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la „pierderi printre civili palestinieni absolut inacceptabile”, informeaza AFP, conform AGERPRES. „Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange”, a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este…

- Hugh Lovatt, expert in Orientul Mijlociu, Israel și Palestina la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), a analizat atmosfera de tensiune in urma atacurilor Hamas asupra Israelului, intr-un interviu La Razon, conform Rador Radio Romania.Reporter: Putem asista la un razboi asemanator cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat vineri ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la "pierderi printre civili (palestinieni) absolut inacceptabile", informeaza AFP."Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange", a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este "gata sa…

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters.