- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca doua decese din județul Mureș ale unor persoane infectate cu coronavirus Sursa articolului: S-au mai anunțat DOUA DECESE in Mureș. Numarul total la noi in județ a ajuns la 16 Credit autor: Diana Panca. Source

- Incepand de astazi, 14 aprilie, la Centrul medical GALENUS din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19, in intervalul orar 10-12 Sursa articolului: La un centru medical din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19. Vezi prețurile Credit autor: Diana Panca. Source

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) Sursa articolului: Creștere UȘOARA a infecțiilor cu coronavirus in Mureș. 7 cazuri noi, de ieri pana astazi Credit autor: Diana Panca. Source

- Ziarul Unirea OFICIAL: 118 cazuri de infectare cu COVID-19 in Alba, 4 decese și 6 pacienți vindecați. Au fost inregistrate 8 noi cazuri Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, marți 14 aprilie, in județul Alba au fost inregistrate 8 noi cazuri. Astfel, numarul…

- Aproximativ 2.108 de decese noi au fost raportate vineri in SUA, numarul de decese la nivel national depasind 18.000, conform datelor furnizate de Johns Hopkins University. Statul New York ramane epicentrul epidemiei din Statele Unite, cu 174.481 de cazuri la nivel local si 7.884 de decese. Statul vecin…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 103 de cazuri COVID-19 in Alba și 4 decese. Au fost inregistrate 5 noi cazuri Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 11 aprilie, in județul Alba au fost inregistrate 103 cazuri de infectare cu virusul COVID-19 și 3 decese. Fața de ultima…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 98 de cazuri COVID-19 in Alba și 4 decese. 8 persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore 98 de cazuri COVID-19 se inregistreaza in Alba și 4 decese. 8 persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. In județul Alba au fost…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca,…