OFICIAL: Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate vor putea efectua testare cu teste rapide antigen din proba The post OFICIAL: Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate vor putea efectua testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2 first appeared on Partener TV .