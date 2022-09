Oficial: Iata scolile si liceele din Constanta unde se introduce Catalogul electronic, din acest an scolar! (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Social Elevii beneficiari de bursa de merit și burse de ajutor social – nedreptați de catre Ministerul Educației! – Consiliul Național al Elevilor septembrie 12, 2022 08:57 Intr-un comunicat de presa transmis dupa apariția ordinului Ministerului Educației privind aprobarea criteriilor generale…

- Cristian Mircea Nicula, inspectorul general al ISJ BN, ar fi de acord ca in liceele și școlile din județ sa se faca teste anti-drog. Profesorul Cristian Mircea Nicula a vorbit in studioul Bistrițeanul Live despre problema drogurilor și provocarile noului an școlar. „Elevii care sunt vulnerabili, cei…

- Politic 6 școli din Teleorman vor folosi catalogul electronic in anul școlar 2022-2023 septembrie 7, 2022 10:02 Ministerul Educației a publicat ordinul cu școlile selectate sa foloseasca, in anul școlar 2022-2023, catalogul electronic. Printre cele 742 de unitați de invațamant selectate la nivel…

- 47 de scoli din judetul Iasi vor putea folosi catalogul electronic in anul scolar 2022-2023, in locul celui clasic, pe hartie. In total, 742 de unitati scolare din Romania au intrat in programul-pilot de implementare a unui catalog electronic, dupa ce au adresat cereri catre Ministerul Educatiei prin…

- Ministerul Educației a inființat programul ” Ateliere de Vara ”, destinat preșcolarilor și elevilor de clase primare. In perioada vacanței de vara, in școli și gradinițe va putea fi organizat programul național „Ateliere de vara”. Vor fi desfașurate activitați de invațare și recreative pentru preșcolari…

- * Exmatricularea elevilor – doar la nivelul postliceal! Cadrele didactice vor acorda la fiecare disciplina cu cel putin trei calificative/note mai multe decat numarul de ore alocat saptamanal disciplinei, prevede un nou Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Elevii NU vor mai putea fi EXMATRICULAȚI, de la 1 septembrie: Ce alte modificari mai prevede ordinul de ministru Elevii NU vor mai putea fi EXMATRICULAȚI, de la 1 septembrie: Ce alte modificari mai prevede ordinul de ministru Ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare si functionare…

- Elevii olimpici vor fi admisi unde vor fara a sustine examenul de Evaluare Nationata. Decizia vine prin Ordonanta de Urgenta nr. 69 din 26 mai 2022. Normele de aplicare au fost publicate in Monitorul Oficial vineri seara. Conditia este ca absolventii claselor a VIII-a sa fi obtinut premiile I, II sau…