Oficial din domeniul turismului: Mergem la mare de la 1 iunie! „O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. (...) Eu cred ca va fi turism in Romania incepand din luna iunie - iulie, dar va fi altfel. Sunt foarte multi care fac eforturi si sa stiti ca sunt standarde noi de igiena. Am ramas placut surprins cat de multa preocupare pentru implementarea lor este deja de vreo 3-4 saptamani. Veti vedea ca hotelurile si restaurantele din Romania se pregatesc intens si va fi un alt fel de a fi impreuna acolo, dar vom fi deschisi si cred ca lucrurile se vor relua incepand din 1 iunie", a afirmat Anastasiu, intr-o interventie la Digi 24.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

