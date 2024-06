Stiri pe aceeasi tema

- REPER a anuntat, joi, ca a convocat Consiliul National al partidului pentru a stabili directiile politice pentru perioada urmatoare, prilej cu care au fost revalidati in functiile de copresedinte Ramona Strugariu si Dragos Pislaru. La Consiliul National REPER s-a subliniat nevoia de coagulare a fortele…

- REPER și-a depus de saptamana trecuta mandatul pe masa, ca urmare a alegerilor din 9 iunie și a convocat Consiliul Național al partidului pentru a stabili direcțiile politice pentru perioada urmatoare, a anunțat conducerea partidului, citata de Agerpres.

- Conducerea partidului REPER a anuntat, joi, ca si-a pus de saptamana trecuta mandatul pe masa, ca urmare a alegerilor din 9 iunie, si a convocat Consiliul National al partidului pentru a stabili directiile politice pentru perioada urmatoare, prilej cu care au fost revalidati in functiile de copresedinte…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi, 28 martie, la Bistrita, ca a avut consfatuiri cu 30 de formatiuni politice neparlamentare, cu care ar urma sa formeze "un bloc comun, democratic" The post CAMPANIE ELECTORALA George Simion anunța ca face alianța cu 30 de partide first appeared on Informatia…

- Alin Nica ar putea fi schimbat din funcția de președinte al PNL Timiș, o decizie urmand a fi luata marți, cand a fost convocat Biroul Politic Național al PNL. Nica nu este de acord cu o candidatura comuna cu PSD la nivelul județului.

- PNL a anunțat duminica seara, dupa intrunirea Consiliul Politic National, ca a aprobat alianta electrorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare si fuziunea cu ALDE. „Partidul Național Liberal ramane cel mai important partid al dreptei romanești, partidul integrator care iși propune sa inglobeze…

- PNL a inghițit ALDE și a aprobat alianta electorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare Consiliului Politic National al PNL a aprobat, in sedinta de duminica seara, protocolul de fuziune cu ALDE și alianta electorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare. „In cadrul sedintei, au fost luate urmatoarele…

- Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de…